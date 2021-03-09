إصابة ٤ اشخاص فى مشاجرة بينهم ببنى عبيد

اصيب ٤ اشخاص بإصابات مختلفه اثر مشاجره بينهم لخلافات جيرة ببندر بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.









وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة بنى عيد عن مستشفي بنى عبيد المركزى بوصول كل من أشرف على عوض السيد ٢٤ عاما عامل مصابا بجرح قطعى بالوجه واخر قطعى بالصدر وشقيقه محمد ٢٨ عاما عامل مصابا بجرح قطعى بالوجه واخر تهتكى بالزراع الأيمن واشتباه





قطع بأوتار اليد اليمنى وتم تحويله الى مستشفى المنصورة الدولى "طرف أول " و أحمد عبد الرحيم حجازى ٣٨ عاما عامل مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس وأخر قطعى يإصبع اليد اليسرى و شقيقته ياسمين ٣٤ عاما ربة منزل مصابة بجرح قطعى باصبع اليد اليمنى "طرف ثان " وجميعهم مقيمون بندر بنى عبيد.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وبسؤالهم قرروا بحدوث مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الأخر بالضرب بالأيدى وألة حادة " سكين " بحوزة كل منهما واحداث ما بهم من اصابات وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة و تم تعيين الحراسة اللازمة عليهم .