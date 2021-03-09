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تعليم

تسير بشكل طبيعي.. عميد دار علوم يكشف أجواء امتحانات الدراسات العليا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:44 م
عميد دار علوم
عميد دار علوم
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كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن أجواء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ "صدى البلد"، إن طلاب الدراسات العليا يؤدون الامتحانات بعد فتره امتحانات طلاب الليسانس ، مؤكدا ان أجواء الامتحانات  تسير بشكل طبيعي وبهدوء تام.


وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
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