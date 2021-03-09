ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كاملة أبو ذكري: واقعة التحرش بفتاة المعادي فكرتني بـ ممثل كان سفيرا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:35 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن

علقت المخرجة كاملة أبو ذكري على واقعة التحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.


وكتبت كاملة عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «الواحد ما نامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة، رعب، والتفكير في إن لو الشخص ده هو فعلًا اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية، إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده».


وأضافت: «افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينات ساكن في الزمالك، شكله وسيم ومحترم وشيك جدا، وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج، واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع ويأخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهن لغاية لما اتفضح أمره، ومات في السجن، المظاهر ساعات بتبقي خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر».


يذكر أن أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.


وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية حى المعادي.


وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وظهر أيضا الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار أثناء تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وجار البحث عنه للقبض عليه ، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعدى على طفلة عمرها 10 سنوات.. تعرف على عقوبة متحرش المعادي

بعد واقعة المعادي... كيف تكشف المتحرش ؟

تحرش بها في مدخل العمارة.. الأجهزة الأمنية تفحص فيديو الاعتداء الجنسي على طفلة المعادي

بعد واقعة متحرش المعادي.. نصائح للأسر لتوعية أطفالهم من خطر التحرش

بعد واقعة المعادي.. ما هو التحرش؟

تعليق دار الإفتاء على التحرش بطلفة المعادي

ترشيحاتنا

فيرمينو يعمق جراح ليفربول قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مفاجأة.. تفاصيل إغلاق صفحة بطلة قضية «تحرش المعادي» وحذف فيديو الواقعة

وزير التعليم: مفيش امتحانات يوم 25 أبريل احتراما لـ أعياد الأقباط

شوبير يكشف تفاصيل متاهة الزمالك بشأن باتشيكو

بيان عاجل من الرئاسة العراقية حول توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

تعليق دار الإفتاء على التحرش بطلفة المعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور