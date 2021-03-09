مجلس النواب الليبي يدعو الدبيبة لمناقشة البرنامج الحكومي..فيديو

فى أول خطوة للحل السياسي فى ليبيا، عقد البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، بمدينة سرت، جلسة موحدة لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، وقد شهدت الجلسة مشاركة ما يزيد عن ١٣٠ نائبًا وفقًا لتقرير عرضته قناة "سكاي نيوز".





وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن هذه الخطوة نقطة أساسية تمهد لمرحلة جديدة فى ليبيا وتحقق طموحات الشعب وتحفظ حقوقهم بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.





ومن جانبه ناشد ئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة أعضاء مجلس النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد مؤسسات البلاد وذلك عبر منح الثقة لحكومته المكونة من ٣٣ وزيرًا يمثلون مناطق جغرافية وشرائح اجتماعية مختلفة.





وشدد على ضرورة عدم تأجيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى لأن ذلك سيؤدى إلى عرقلة المسار السياسي الليبى للوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة.





وفى سياق متصل رحبت بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا، بإنعقاد جلسة مجلس النواب فى سرت وأعربت عن أملها فى أن تمثل الجلسة فرصة لتوحيد البلاد.





ومن المقرر ان يعقد أعضاء البرلمان الليبي جلسة تكميلية لعرض دبيبة لبرنامجه الخاص للمرحلة الانتقالية وسيكون للبرلمان مهلة حتى ٢٤ مارس الجاري لتثبيت الحكومة المعينة حديثًا ، وإذا تعثر الامر سيتم نقل الموضوع لمنتدى الحوار السياسي الليبي.