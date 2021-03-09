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توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يشارك في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. والأرصاد تعلن عن موعد انتهاء فصل الشتاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:33 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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ياسمين القصاص
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة أبرزها الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد الجوية، إن نهاية الفصول دائما تشهد تقلبات جوية عديدة، حيث أنها تشهد حالات جوية للفصل الذى يليها، منوها إلى أنه يتبقى القليل على نهاية فصل الشتاء، وسيبدأ فصل الربيع بعد 11 يوما.


كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى عزل بلطيم .


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان من المفترض افتتاح المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الماضي، ولكن تم تأجيل هذا بسبب تفشي جائحة كورونا، وأصبح من المقرر افتتاحها هذا العام.


رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطبيب الكفيف حتى ساعده على النزول من المسرح مع أسرته، بعد تسليمه جائزة التكريم خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، وبعد أن قبل رأسه.


تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبكاء، أثناء احتضانه لابنة الشهيد محمد أحمد عبيدو، بعد انهيارها بالبكاء أثناء صعودها للمسرح لكى تستلم تكريم والدها الشهيد.


حيا الفنان آسر ياسين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهنأ كل أمهات الشهداء والشعب المصري للاحتفال بيوم الشهيد وذلك خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 ليوم الشهيد.


قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، تمارين رياضية للياقة وتقوية عضلات البطن والتي تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.


قالت عزة الخولي، ابنة شقيقة الشهيد عبد المنعم رياض، إن الشهيد عبد المنعم رياض لم يكمل دراسته في كلية الطب برغم أنها كانت رغبة والدته، إلا أن رغبته كانت الالتحاق بالجيش ليكون مثل والده، والتحق بالفعل بالكلية الحربية وأكمل دراسته العسكرية في إنجلترا.
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