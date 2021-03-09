لافروف يدعو لوضع خطوات متزامنة لعودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وضع خطوات متزامنة لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي.

وقال لافروف - في أعقاب محادثات أجراها في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن موسكو ترحب بقرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة للاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه من طرف واحد في مايو 2018".

وأضاف: "أن هذه القرار لم يتم تنفيذه بعد .. فبحسب علمي واشنطن لا تزال واشنطن تبحث عن طريقة لهذه العودة "​​​.

وتابع قائلًا: "إن هناك أصوات تتعالى للمطالبة بأن الأصوات تطالب بنسخة محدثة من الاتفاق، لكننا مقتنعون بأنه لا يحب الآن زيادة أعباء مهمة إعادة الاتفاق النووي إلى صيغته الكاملة باعتبارات وشواغل إضافية مهما كانت مهمة.. ونعتقد أن حل هذه المسألة العاجلة ممكن عبر وضع خطوات متزامنة مرحلية يتعين على الإيرانيين والولايات المتحدة اتخاذها".







