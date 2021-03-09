انطلاق دراما قارئة الفنجان.. أحمد فهمي: ما يغريني في العمل هو النص

تنطلق أحداث الدراما التشويقية "قارئة الفنجان" للكاتبين هاني سرحان وإياد صالح وإخراج محمد جمعة على منصة "شاهد VIP ".





وتدور الاحداث في إطار من الغموض والأحداث الغريبة على أحد شواطئ بيروت، حيث يلتقي مجموعة من الشبان والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال عام 2020.



وفي ظل هذه الأجواء، يكشف أحدهم عن تطبيق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع واستكشاف المستقبل، فيقوم الجميع بتحميل التطبيق المذكور، ويصوّرون فناجين القهوة عبر التطبيق، الذي يكشف عن أحداث محددة ستحصل لهم محددًا الأيام والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة أخرى.





ويجمع العمل كوكبة من النجوم العرب منهم أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، فادي ابراهيم، تاتيانا مرعب، دوري السمراني وآخرين.





وقال أحمد فهمي "إننا أمام عمل درامي تشويقي من نوع خاص، وهو جديد على العالم العربي"، لافتًا إلى أنه يقدم شخصية المهندس سلام، الذي يبدأ رحلة البحث والكشف عن التطبيق، وتربطه علاقات مع معظم الشخصيات.





وعن معيار اختيار أدواره، أكد فهمي أن ما يغريه في أي عمل هو النص قبل أي شيء آخر، مضيفا: "بعد أعمالي السابقة أحب أن أختار الدور الذي يليق باسمي، وطبعًا أثق جدًا برؤية المخرج محمد جمعة".



