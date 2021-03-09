رسالة شكر من سفارة السودان بالقاهرة لـ أبو الغيط.. وهذه تفاصيلها

أعربت المندوبية الدائمة لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية نيابة عن شعب وحكومة السودان عن شكرها وتقديرها للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ولكافة الاتحادات النوعية العربية والمنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية.

وذلك، لما قدموه من مساعدات فنية ومادية لمساعدة السودان وشعبه في مواجهة الكوارث التى ألمت به من كورونا وفيضانات وسيول وكذلك الدعم المقدر الذي قدمته الجامعة العربية لمتضرري أحداث دارفور الأخيرة.

كما تجدد المندوبية شكرها وعرفانها للجهود التي تقوم بها الجامعة العربية دعما لجمهورية السودان والتزامها المستمر بمواصلة هذا الدعم حتى يتحقق الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي بالبلاد. وتؤكد أن هذا الدعم الذي يتلقاه السودان من الجامعة يعمد صدى طيبا فى نفوس أهل السودان.