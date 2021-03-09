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برلمان

يجسد أسمى معانى العطاء..حماة وطن يهنى الرئيس السيسي بيوم الشهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ حزب حماة الوطن الرئـيس عبدالفتاح السيـسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.


أكد الحزب ان يوم الشـهيد يعكس اعـتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والـروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل والذين أضافوا إلى سـجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلًا بعد جيل وتاريخ مصر مزدهر ومشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور

واشار إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى واستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض الذي ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدا على أن مكان القادة الحقيقى في الانساق الاولى وسط الجنود الأبطال وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الحزب أن في يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيي أرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الانسان عبدالفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة حيث بكى الرئيس، أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلى واكد الرئيس على ان الشهداء قدموا دمائهم من اجل البلد تحيا وتعيش وان التغيير الذي حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر.

وتقدم الحزب بالتحية لكل أم شهيد أنجبت وأنشأت ابنها وعلمته كيف يتحمل المسئولية ويدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة ويَهيبوا أرواحهم فداءً لحماية تراب الوطن الغالى.
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