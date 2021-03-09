إيطاليا على موعد مع الموجة الثالثة لـ كورونا في هذا التوقيت

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده تقترب من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه بحسب المعطيات العلمية المتوفرة لديه، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس الجاري.





وحسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن مقابلة دي مايو مع صحيفة "أفينيري" الفاتيكانية، فإن "هذه الموجة الجديدة لا يمكن مقارنتها بالموجات السابقة"، مشيرًا إلى أن السلالات الجديدة لم تكن متوقعة، ولا سيما البريطانية، التي تخلق مشاكل كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وتصيب الشباب.





وفيما يتعلق بحملة التطعيم، قال دي مايو إن "وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا لفت إلى أن الحملة سيطرأ عليها تسارعا كبيرا، وأنه بحلول الصيف سيتم تلقيح جميع الإيطاليين الذين يريدون التطعيم".





وأوضح أن "حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل عام كانت بطيئة للغاية، حيث إن بعض الإجراءات معقدة للغاية.





وأكد أنه من الضروري أن يكون مفهوما أن الهدف ينبغي أن يكون تعزيز التشريعات الأوروبية لتسهيل عمليات معينة، مثل استخدام الأدوية.