مايسة عطوة: التاريخ لا ينسى ما يقدموه من تضحيات لاستقرار وحماية الوطن

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن مصر قدمت تضحيات من أبناءها من قواتنا المسلحة والشرطة من أجل الحفاظ على الوطن والتصدى لكل من تسول نفسه النيل بمقدرات الوطن، قائلا :" التاريخ لا ينسى ابناءه مما قدموه للاستقرار وحماية الوطن".





وأشارت مايسة عطوة، إلى أنه خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأسر شهداء ومصابى العمليات الحربية، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، لاحظنا أب بدرجة رئيس وإنسان بحجم المسؤولية فالرئيس السيسى منذ توليه رئاسة البلاد فهو أب لكل المصريين و يحرص كل الحرص على جبر خواطر البسطاء بالحديث معهم والاستماع لهم، وهو ما شاهدناه مع أبناءه من أسر الشهداء والمصابين والاستماع لهم أثناء التكريم.



