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برلمان

مايسة عطوة: التاريخ لا ينسى ما يقدموه من تضحيات لاستقرار وحماية الوطن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:37 م
فريده محمد
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن مصر قدمت تضحيات من أبناءها من قواتنا المسلحة والشرطة من أجل الحفاظ على الوطن والتصدى لكل من تسول نفسه النيل بمقدرات الوطن، قائلا :" التاريخ لا ينسى ابناءه مما قدموه للاستقرار وحماية الوطن".

وأشارت مايسة عطوة، إلى أنه خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأسر شهداء ومصابى العمليات الحربية، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، لاحظنا أب بدرجة رئيس وإنسان بحجم المسؤولية فالرئيس السيسى منذ توليه رئاسة البلاد فهو أب لكل المصريين و يحرص كل الحرص على جبر خواطر البسطاء بالحديث معهم والاستماع لهم، وهو ما شاهدناه مع أبناءه من أسر الشهداء والمصابين والاستماع لهم أثناء التكريم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس خلال الاحتفالية، تضمن العديد من الرسائل نحو الحفاظ على الوطن وتقدير دور الشهداء لما قدموه من تضحيات، من أجل أن نحيا ونعيش فى استقرار، مؤكدا أن تكاتف الشعب خلف القيادة السياسية هو الرد الأبلغ للمشككين والمتربصين بمقدرات الوطن.
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