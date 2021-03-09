ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد هروبه بإحدى الشقق.. القبض على المتهم في واقعة بـ «طفلة المعادي»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:28 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة «أكسترا نيوز» نبأ عاجلا يفيد بالقبض على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي بعد هروبه ومحاولة التخفي بإحدى الشقق.

وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية حى المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وظهر أيضا الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار أثناء تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وجارٍ البحث عنه للقبض عليه، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعدى على طفلة عمرها 10 سنوات.. تعرف على عقوبة متحرش المعادي

بعد واقعة المعادي... كيف تكشف المتحرش ؟

تحرش بها في مدخل العمارة.. الأجهزة الأمنية تفحص فيديو الاعتداء الجنسي على طفلة المعادي

بعد واقعة متحرش المعادي.. نصائح للأسر لتوعية أطفالهم من خطر التحرش

بعد واقعة المعادي.. ما هو التحرش؟

خاص .. إنجي أسامة .. معلومات تنشر لأول مرة عن بطلة فيديو التحرش بـ طفلة المعادي

ترشيحاتنا

وزير التعليم : الدولة لن تسمح بالغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

فيرمينو يعمق جراح ليفربول قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أبزرهم محمد صلاح.. 5 صفقات سوبر على رادار برشلونة بعد فوز خوان لابورتا

غرامة 50 ألف جنيه .. لاستخدام آلة رفع المياه دون ترخيص من الوزارة وفقًا للقانون

لن تتوقع .. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك

رئيس الوزراء السوداني في السعودية... ما السبب؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور