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أخبار العالم

سوريا.. قرار عاجل بشأن أزمة المحروقات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:30 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل
أصدرت وزارة النفط السورية قرارا عاجلا بشأن الحصص البترولية التي يتم توزيعها على المحافظات المختلفة داخل البلاد حيث أعلنت تخفيض كميات البنزين التي يتم توزيعها. 

وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ وفقا لما نشرته شبكة "أخبار سوريا الوطن"، أن هذا القرار جاء بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد البلاد. 

وأوضحت الوزارة السورية في بيانها؛ أن الوزارة قبل أيام قامت  بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.

ويأتي هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن بحسب ما أشارت اليه الوزارة في بيانها .
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