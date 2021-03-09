انطلاق دورات إتقان القيادة في مازيراتي.. تعرف على الأسعار والمواعيد.. صور

اعلنت مازيراتي عن انطلاق الموسم 22 من دورات إتقان القيادة Master Maserati مع مجموعة كاملة من أقوى النماذج التي صنعتها العلامة التجارية، وMC20 Master، أول تجربة قيادة حصرية لمالكي سيارة MC20 الخارقة الجديدة.

وتقام الدورات في 10 مواعيد مختلفة (حسب الدورة) بين 27 مايو و14 أكتوبر في حلبة فارانو دي ميليجاري ببارما في إيطاليا.

وتضم دورات Master Maserati مجموعة غنيّة ومخصّصة وغير تقليدية من تجارب القيادة موزّعة على أربع أنماط مختلفة، تشمل Engine Start وGT وSport وMC20 Master.





وتشارك في الدورات سيارات Levante Trofeo وGhibli Trofeo وMC20.





وتركز الدورات بمجموعها على القوّة لتقدم تجربة متميّزة لا تُنسى، مع مستوى استثنائي من متعة القيادة والأداء الرفيع.





دورات مازيراتي على مر التاريخ





منذ عام 1999، أقيمت أكثر من 550 دورة Master Maserati لإتقان القيادة، وعلى مدى أكثر من 700 يوم على الحلبة. وتولّى أكثر من 7000 عميل من أكثر من 50 دولة حول العالم قيادة نماذج مختلفة من سيارات مازيراتي، وكان 32% منهم من عشاق مازيراتي من الولايات المتحدة ومختلف الدول الآسيوية.





وتقام الدورات بالشراكة مع سكوديريا دي آدميتش، والتي تعد شريكًا راسخًا لدورات إتقان القيادة ماستر مازيراتي منذ عام 1999، حيث أسهمت هذه العلاقة المتينة والدائمة، في صقل العديد من المنهجيات والدورات المختلفة بمرور الوقت.





وشهد البرنامج في دوراته الـ 22 استخدام 30 نموذجًا مختلفًا من سيارات مازيراتي؛ وسيشهد عام 2021 مشاركة مازيراتي MC20؛ السيارة الخارقة التي تعتبر خطوة أولى للعلامة التجارية في عصر جديد.





دورات إتقان القيادة Master Maserati 2021





دورة Engine Start





تعد دورة Engine Start من أنشطة ماستر مازيراتي المخصّصة للمبتدئين، حيث تقدم للمشاركين على مدى نصف يوم، تجربة مشوقة عبر قيادة اثنتين من أقوى سيارات مازيراتي وهما Ghibli Trofeo، وLevante Trofeo، في حلبة السباق. ويستطيع جميع المشاركين الاستمتاع بتشويق لفّة سريعة على كرسي الراكب في سيارة MC20 الفائقة، والتي يقودها أحد السائقين المحترفين.





المواعيد: 27 مايو 2021؛ 30 سبتمبر 2021؛ 14 أكتوبر 2021.





السعر لكل سائق: 900 يورو + الضريبة على القيمة المضافة





دورة GT





تتألف دورة GT الجديدة من تجربة قيادة على مدار يوم كامل، وبرنامج أكثر كثافة من دورة Engine Start، حيث تحتوي على جلسات قيادة سريعة، وتحليل بالفيديو مع قياس عن بُعد ضمن السيارة.





ويمنح البرنامج المشاركين فيه فرصة استثنائية لصقل مهاراتهم في القيادة على متن سيارات Ghibli Trofeo وLevante Trofeo وMC20 (في نمط القيادة جران توريزمو).





المواعيد: 17 يونيو 2021؛ 7 سبتمبر 2021





السعر لكل سائق: 2400 يورو + الضريبة على القيمة المضافة





دورة Sport





تعد دورة نمط القيادة الرياضية تجربة القيادة الأكثر تقدمًا في البرنامج، وتقدّمها ماستر مازيراتي 2021 على مدار يوم واحد. ويستطيع المشاركون في هذه التجربة صقل مهاراتهم في القيادة طوال يوم كامل، باستخدام سيارات Ghibli Trofeo، أو Levante Trofeo، أو MC20 (جلسات للقيادة في نمطي جران توريزمو والقيادة الرياضية).





وكما يتضمن هذا اليوم المشوّق على الحلبة جلسات تدريب فرديّة، وتحليل بالفيديو مع قياس عن بُعد ضمن السيارة، إضافة إلى فرصة للمشاركين لصقل مهاراتهم في القيادة لتحقيق أداء أعلى في قيادة سيارات جران GranTurismo وMC GT4 في أجواء السباق.





المواعيد: 18 يونيو 2021؛ 8 سبتمبر 2021





السعر لكل سائق: 4150 يورو + الضريبة على القيمة المضافة





MC20 Master





المستوى الفائق من تجربة القيادة مخصّص لمالكي MC20، ويتكون من يومين كاملين مخصّصين لاستكشاف أسرار هذه السيارة الخارقة الجديدة من مازيراتي.





كما هي الحال مع دورات الحصول على درجة الماجستير في الجامعة، يتعلم السائقون أساليب تخصّصية لإتقان قيادة هذه السيارة الرياضية الفائقة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الأداء الفائق لسيارة MC20، وبمختلف أنماط القيادة: جران توريزمو والقيادة الرياضية وقيادة السباقات؛ وبمساعدة نظم التحكّم الكهربائية، أو بدونها.





المواعيد: 28 و29 يونيو 2021؛ 10 و11 يوليو 2021؛ 2 و3 سبتمبر 2021





السعر لكل سائق: 10000 يورو + الضريبة على القيمة المضافة





برامج الضيوف





تجسّد تجارب إتقان القيادة ماستر مازيراتي 2021 فرصًا استثنائية تمنح عشاق العلامة التجارية إمكانية التعرف على هويتها الحقيقية عن قرب.





وتعد البرامج الحصريّة المصمّمة للمرافقين غير المشاركين بنشاط في دورة القيادة، ميزة جديدة في دورة هذا العام.





والتزامًا بالطابع المميز لعلامة مازيراتي، يستطيع الضيوف من غير السائقين استكشاف تلال منطقة إميليا الإيطالية على دراجة كهربائية، والاستمتاع باستراحة في المنتجعات أو الاستمتاع بتجربة طهي يشرف عليها أبرز الطهاة، أو تجربة تسوّق في فترة ما بعد الظهيرة.





ويستطيع جميع الضيوف اختبار التشويق في جولة على الحلبة في سيارة مازيراتي يقودها سائق محترف.

وتم تصميم دورات إتقان القيادة لتلائم مختلف مستويات الخبرة، وتُقام تحت إشراف مدرّبين محترفين ومؤهلين.