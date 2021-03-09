الحكومة للنواب: الطالب سيختار من الإعدادية لغة ثانية من بين 5 لغات

قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، إن الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الاسبانية و الصينية .





و اضافت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، ان دراسة اللغة الثانية ستكون بمنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا ، فطلبة الألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة و تأت ى الامتحانات سهلة الامر الذى اثر على الاقبال على دراسة اللغات الأخرى و ذلك سيتم بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى .





و تابعت " شلبى " : لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتين العربية و الإنجليزية اما الفرنسية فقليلة و لا يوجد خبراء للأشراف عليها خاصة ان المصادر تحتاج الى متابعة مستمرة ".





و قالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم انه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين و تحفيزهم و التأكد من استمرارهم بالمتابعة و التقييم . و اضافت :" هناك 3 مشكلات تواجهنا و هي المتابعة و استمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم و التحفيز ، و نقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و يتم حاليا دراسة زيادة المدة او الإبقاء عليها كما هي ".





و طالبت الهام احمد رئيس قطاع الخدمات و الأنشطة بوزارة التعليم بالا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط و لابد ان يشمل خبراء لوضع الامتحانات . و قالت ": نضطر الى احضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية ، بالإضافة الى حاجتان الى تدريب مدرسي لاعلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد ".





و علقت الدكتورة نرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم قائلة ان قيمة الاتفاقية مليون و 500 الف يورو و لا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية و هو تأهيل المعلمين .



