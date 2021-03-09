ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحكومة للنواب: الطالب سيختار من الإعدادية لغة ثانية من بين 5 لغات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:51 م
المرحلة الإعدادية
المرحلة الإعدادية
Advertisements
ماجدة بدوي
قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، إن الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الاسبانية و الصينية .

 و اضافت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، ان دراسة اللغة الثانية ستكون بمنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا ، فطلبة الألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة و تأتى الامتحانات سهلة الامر الذى اثر على الاقبال على دراسة اللغات الأخرى و ذلك سيتم بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى . 

و تابعت " شلبى " : لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتين العربية و الإنجليزية اما الفرنسية فقليلة و لا يوجد خبراء للأشراف عليها خاصة ان المصادر تحتاج الى متابعة مستمرة ". 

و قالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم انه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين و تحفيزهم و التأكد من استمرارهم بالمتابعة و التقييم . و اضافت :" هناك 3 مشكلات تواجهنا و هي المتابعة و استمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم و التحفيز ، و نقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و يتم حاليا دراسة زيادة المدة او الإبقاء عليها كما هي ". 

و طالبت الهام احمد رئيس قطاع الخدمات و الأنشطة بوزارة التعليم بالا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط و لابد ان يشمل خبراء لوضع الامتحانات . و قالت ": نضطر الى احضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية ، بالإضافة الى حاجتان الى تدريب مدرسي لاعلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد ". 

و علقت الدكتورة نرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم قائلة ان قيمة الاتفاقية مليون و 500 الف يورو و لا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية و هو تأهيل المعلمين . 

و اضافت : " سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لغة رومانسية وخامس لغات العالم تحدثًا.. سبب انتشار اللغة الفرنسية

استمرارغلق باب التسجيل بمركز لغات حلوان حتى منتصف مارس

استجابةً للأهالي.. التعليم تنشر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب مدارس اللغات

حمل الآن.. نماذج امتحانية استرشادية "بالفرنسية" لطلاب صفوف والنقل والإعدادية

بعد فكرة طرح الدروس الالكترونية العام المقبل.. إدخال إمكانيات جديدة في العملية التعليمية .. وخبراء: يجب زيادة الجوانب العملية وتطوير الدبلومات التربوية للمعلمين

ممثلة الحكومة للنواب: أغلب مدرسي الفرنساوي لديهم مشكلات في النطق

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي

بفستان لافت.. يسرا تستعرض جمالها داخل البحر

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتحرش بطفلة المعادى

أبزرهم محمد صلاح.. 5 صفقات سوبر على رادار برشلونة بعد فوز خوان لابورتا

اللقطات الأولى بعد القبض على «متحرش المعادي».. شاهد

كرم جبر: كارتيرون مديرًا فنيًا للزمالك خلفًا لباتشيكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور