حكم من لا يقرأ القرآن.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: انا شخص لا اعرف القراءة فما هو حكم عدم قراءة القرآن الكريم لشخص لا يستطيع القراءة والكتابة؟.





ورد ممدوح، قائلًا: إن الواجب على المسلم هو حفظ سورة الفاتحة لقراءتها في الصلاة، لكن إذا اردت ان تتعلم القرآن الكريم فالأمر سهل وهناك طرق كثيرة لذلك منها أن تلجأ لأحد ليساعدك على حفظ القرآن الكريم وتعلم احكام التلاوة.





وأشار إلى أنه عليك أن تستمع باستمرار لإذاعة القرآن الكريم وما تبثه من قراءة لأعظم القراء وكل شيء مع الإصرار، وقديما قالوا ((الممارس قد يلغب الفارس)).





هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر؟