المجالس القومية تنتفض ضد المتحرش بطفلة المعادي.. «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام: تقديم كافة سبل الدعم للطفلة.. ومايا مرسي فجعت من بعض التعليقات المبررة

مايا مرسي: نتابع مواقع التواصل الاجتماعي وبصراحة فجعت من بعض التعليقات

سحر السنباطي: المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر

تداول رواد منصات السوشيال ميديا فيديو للاعتداء الجنسي من قبل أحد الأشخاص بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات









وكانت كاميرات المراقبة بإحدى عقارات المعادي بالقاهرة، رصدت لحظة التحرش الجنسي من قبل أحد الأشخاص بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.





وأوضح الفيديو، أن الأهالي اكتشفوا الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة حيث تشاجر خلالها الجيران مع المتحرش الذي فر هاربا.





وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بعد أن تم إعلان القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى" شكرا للسيدة المحترمة التى اوقعت بمغتصب هاتك للاعراض و متحرش ،شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للامومة والطفولة وشكاوي مجلس الوزراء ".





وأضافت مرسي: نحن نتابع مواقع التواصل الاجتماعي وبصراحة فجعت من بعض التعليقات من شاكلة "ربنا امر بالستر ".





وأكدت على أن الصراحة والحقيقة الواضحة ان هذا المجرم أكيد تعود على هذا الاجرام وربنا رفع ستره عنه ،وربنا انقذ البنت الصغيرة ، والدولة هتاخد حق البنت وحق اطفال ثانية أكيد هتك برائتهم .





ونوهت "رئيسة المجلس القومي للمرأة "للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.









أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفلة لهتك عرض حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل احد العمارات السكنية بمنطقة المعادي، وتدخل إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.





وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الي أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ رصد الواقعة وحرر محضر بها ، وعلى الفور تم إبلاغ السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها في الواقعة.





كما أكدت" السنباطي" أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانوني والنفسي للطفلة.





ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الي أن هذة الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268و 269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروج على مبادئ وقيم المجتمع المصري.





ووجهت السنباطي الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة .





وناشدت " السنباطي" المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال وذلك بالإبلاغ عن أي وقائع تشكل خطرًا وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصري والتي أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال ألياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



