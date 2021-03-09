اليورو بـ 18.77 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية في ختام اليوم
سجل سعر اليورو 18.53جنيه للشراء و18.77جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.61جنيه للشراء و 21.90 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..وزير البترول :دول العالم ترغب فى الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط
وسجل الفرنك السويسرى 16.70جنيه للشراء و 16.93 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بختام تعاملات الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.33جنيه للشراء و 14.51جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية في ختام اليوم
سجل سعر اليورو 18.53جنيه للشراء و18.77جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.61جنيه للشراء و 21.90 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..وزير البترول :دول العالم ترغب فى الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط
وسجل الفرنك السويسرى 16.70جنيه للشراء و 16.93 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بختام تعاملات الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.33جنيه للشراء و 14.51جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.