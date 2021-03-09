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اقتصاد

اليورو بـ 18.77 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:01 م
سعر اليورو و العملات
سعر اليورو و العملات الاجنبية بختام اليوم
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية في ختام اليوم
سجل سعر اليورو 18.53جنيه للشراء و18.77جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.61جنيه للشراء و 21.90 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 16.70جنيه للشراء و 16.93 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بختام تعاملات الثلاثاء

سجل ين يابانى نحو 14.33جنيه للشراء و 14.51جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
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