شاهد.. سفينة تطير في الهواء ببريطانيا

عرضت فضائية "العربية"، لقطات مصورة تظهر فيها سفينة في البحر، وكأنها تطير في السماء، قبالة سواحل بريطانيا.





وأوضح التقرير أن الظاهرة التي حدثت مع السفينة تسمى "فاتا مورغانا" أو "السراب العلوي".





وأشار التقرير إلى أن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أكد أن هذه الصور دليل على ظاهرة فاتا مورغانا وهي شكل نادر ومعقد من السراب يحدث فيه التشوه الأفقي والرأسي وتُرفع الاجسام في أنماط متغيرة.





وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة شائعة الحدوث في منطقة القطب الشمالي ونادرا ما تحدث في بريطانيا.

ونوه بأن أحد علماء الأرصاد، أكد أن ظاهرة السراب العلوي تحدث بسبب الظروف الجوية المعروفة بانعكاس درجة الحرارة، ويكون الهواء البارد بالقرب من البحر والهواء الأكثر دفئا في الأعلى وبالتالي يوجه الضوء نحو عين المشاهد ويغير مظهر جسم بعيد مثل السفينة.



