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رياضة

باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك.. تفاصيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب المدرب البرتغالي اللاعبين بالتركيز فقط في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في مشواره ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض الأمور التكتيكية والفنية التي سيطبقها في مران اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.
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