رئيس جامعة طنطا يطمئن على طلبة الدفاع الجوى إثر تعرضهم لحادث تصادم

توجه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا برفقة الدكتور أحمد غنيم ، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى المستشفى الجامعى بطنطا؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من طلاب كلية الدفاع الجوى إثر تعرضهم لحادث وقع على طريق المحلة الكبرى.





أسفر الحادث عن وفاة 3 طلاب ونقل 2 آخرين إصابة منهم إلى المستشفى طنطا الجامعى.





واطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للمصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفى طنطا الجامعى، مشددًا على توفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى.





وأوضح الدكتور أحمد غنيم ، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم التعامل بحرفية مع الحالتين حيث تم تقديم الاسعافات الأولية وعلاجهما من قبل أقسام جراحة المخ والأعصاب والقلب والصدر والجراحة العامة والعظام ، مشيرًا إلى أنه تم نقل أحدهما الى مستشفى مصطفى كامل بالاسكندرية، والآخر سيتم نقله إلى ذات المستشفى بعد استقرار حالته.



