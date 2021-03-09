المرصد السوري: تركيا لديها أكثر من 6 آلاف مرتزق في ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المرتزقة السوريين اللذين مازالوا يتواجدون على الأراضي الليبية بلغ 6750 مرتزقًا.
وقال المرصد السوري، إن قضية المرتزقة السوريين الموالين لتركيا تبقى الحدث الأبرز الذي يعيق استقرار ليبيا، مشيرة إلى أن هؤلاء المرتزقة لم يعودوا حتى الآن إلى سوريا وأن كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى اللحظة، هي عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سورية وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها.
ويأتي ذلك على الرغم من جميع المطالب الدولية التي تنادي بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر أكتوبر الماضي.
والجدير ذكره أن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلًا.
وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن ليبيا تشهد تواجد متواصل للمرتزقة السوريين ضمن أراضيها، ممن أرسلتهم الحكومة التركية إلى هناك لحماية مصالحها الإقليمية، حيث لاتزال عودة المقاتلين من الفصائل السورية المسلحة متوقفة إلى الآن، على الرغم من جميع المطالب الدولية والاتفاق الليبي-الليبي، وهو عكس ما قاله رئيس الائتلاف السوري المعارض "نصر الحريري" قبل أيام، حين قال في مؤتمر صحفي داخل السفارة السورية في قطر: "إن الائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني لا علاقة له بما يقال عن إرسال مقاتلين أجانب إذ لم يتم إرسال أي أحد من الجيش الوطني، أما إذا كان هناك ذهاب بطرق أخرى فلسنا معنيين بذلك".