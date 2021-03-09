المرصد السوري: تركيا لديها أكثر من 6 آلاف مرتزق في ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المرتزقة السوريين اللذين مازالوا يتواجدون على الأراضي الليبية بلغ 6750 مرتزقًا.





وقال المرصد السوري، إن قضية المرتزقة السوريين الموالين لتركيا تبقى الحدث الأبرز الذي يعيق استقرار ليبيا، مشيرة إلى أن هؤلاء المرتزقة لم يعودوا حتى الآن إلى سوريا وأن كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى اللحظة، هي عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سورية وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها.





ويأتي ذلك على الرغم من جميع المطالب الدولية التي تنادي بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر أكتوبر الماضي.





والجدير ذكره أن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.





كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلًا.



