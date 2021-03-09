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أخبار العالم

العراق.. قرار مهم لوزير الداخلية بشأن الشهداء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:52 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل
أصدر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الثلاثاء، قرارا هاما بشأن الشهداء حيث وجه جميع  تشكيلات ومفاصل الوزارة بضرورة حسم جميع المجالس التحقيقية والمعاملات التقاعدية المتأخرة الخاصة بـ"الشهداء" حصرًا.  

وبحسب البيان الصاذر عن وزارة الداخلية العراقية؛ فقد قال الوزير العراقي "مهما قدمنا لعوائل الشهداء سيكون قليلًا بحقهم، فالتضحيات الكبيرة التي بذلها الشهداء أمانة في اعناقنا، وعليه واكراما لهم وجهنا جميع تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية بحسم جميع المجالس التحقيقية والمعاملات التقاعدية المتأخرة الخاصة بالشهداء حصرًا".  

وتابع  الوزير في بيانه بحسب موقع ناس العراقي : وجهنا بـ إنجازها خلال (60) يومًا بعد إكمال إجراءات براءة ذمة الشهيد من اي متعلقات مالية، وأكدنا على الاستمرار بالعمل بهذا القرار وسنتابع تنفيذه اولا بأول".  

واتم الغانمي بيانه قائلا : "الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة".

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