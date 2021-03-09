د.أسماء كمال زعفان تكتب: «السبوع» وهز المولود وخطورته

تعد المرحلة الأولى من عمر الطفل أهم فترة فى حياته، نظرًا لأنه يحتاج إلى عناية ورعاية خاصة ليس فقط على المستوى الصحى ولكن على الجانب المرتبط بالعادات والتقاليد والموروثات الثقافية والاجتماعية.









فرحة الأسرة بانضمام مولود جديد للعائلة لا يستطيع أحد وصفها خاصة لو كان الطفل الأول، الأمر الذى يجعل مراسم الاحتفال بقدوم المولود فى "السبوع " تتضمن طقوسًا احتفاليه من نوع خاص بها كثير من المخاطر ، لذلك علينا الابتعاد عن المخاطر التي تضر بالمولود .









من أهم العادات الضاره التي يجب تجنبها في مراسم "السبوع" وتؤثر بالسلب على الرضيع منها علي سبيل المثال:

١. هز الطفل وهو ما يسمي غربلة المولود بعنف وشدة مما يؤثر على المخ ومن الممكن أن يسبب الارتجاج ونزيف المخ .

٢. دق الهون واصدار الاصوات المرتفعة بشكل مبالغ فيه أمر غاية فى الصعوبة على الطفل .

٣. الكحل الذى يتم وضعه فى عين الطفل وقد يؤدى إلى العمى لأن به مادة الزئبق والنحاس اللذين يتسببان فى التهاب العين ومشكلات الشبكية.

٤. وضع العملة علي سرة المولود .. لأنها تسبب تفاعل البكتيريا مع المعدن وهو ما يسبب التهابا شديدا قد يصل لتدخل جراحى أحيانا، كما ان هذه العادات السيئة تفسد فرحة المولود الجديد وقد تتسبب في إعاقة لم تكن فى الحسبان .









وللحفاظ علي طفلك من مخاطر متلازمة هز الرضيع ايضا تمالكي أعصابك عندما يبكي طفلك بكاء مستمرًا مزعجًا، لا تهزيه بعنف ، بل حاولي تهدئته بطرق أكثر رقة وأمانًا.





وأقدم اليكم أهم النصائح لتهدئة الطفل غير الاهتزاز :

• تحققي من احتياجات طفلك ، فيجب عليك التحقق لمعرفة ما إذا كانت الحفاضات نظيفة وما إذا كان الطفل جائعًا أو باردًا.

• تأكدي من عدم وجود علامة على المرض مثل الحمى أو التورم.

• حاولي استخدام موسيقى هادئة او تشغيل الراديو أو الغناء والتحدث مع الطفل .

• قدمي للطفل لعبة .

• اصطحبي الطفل لركوب السيارة وقومي تثبيته بشكل مناسب فى مقعده.

• اطلبي من شخص آخر أن يتولى شئونك لفترة من الوقت حتى تتمكني من الراحة والاستراحة .

• إذا لم يكن أي شخص متاحًا لك، فضعي الطفل بأمان في السرير واتركي الغرفة لمدة عشر دقائق أو نحو ذلك أثناء تهدئته.