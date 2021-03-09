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اقتصاد

خبير اقتصادي: إعداد وثيقة تأمين معاش للمرأة دعما لدورها وحماية لها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:01 م
اصدار وثيقة تأمين
اصدار وثيقة تأمين للنساء بالتزامن مع يوم المرأة العالمى
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علياء فوزى
طالب محمد المغربى الخبير الاقتصادي والتامينى بإعداد  أول وثيقة خاصة للمرأة لتوفير الأمان لها خلال مجالات عملها المتعددة و تتزامن الدعوة مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة ، والذى يحمل العام الحالى شعار "المرأة في القيادة: نحو مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19" والدور الاقتصادي للمرأة فى كافة المجالات.

 وقال المغربي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن المقترح يشمل طرح وثيقة تأمين معاش للمرأة تدفع  لها مبالغ بسيطة شهرية وتصرفها مدى الحياة بمجرد بلوغ سن معين بدءا  من 50 إلى 60 سنة و تتيح الوثيقة قيمة المعاش الذى تريده صاحبة المعاش موضحا أن تكلفة وثيقة معاش المراة ستكون منخفضة ومتاحة للوصول لاكبر عدد. 


وأشار المغربى، إلى تزايد  أهمية وثيقة التأمين المقترحة للمراة نتيجة ما تحصل عليه  المرأة من تمكين على جميع الأصعدة  فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح المغربي، أن المرأة  أصبح لها دور ملموس  فى زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو وتعد الوثيقة التأمين المقترحة إيمانا بان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة تعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

تابع : ان ازمة فيروس  كورونا المستجد "كوفيد 19" ،  أثبتت أن النساء يتحملن أعباء أزمة كورونا بطريقة مضاعفة ودورها فى خطوط الدفاع الأولى ضد كورونا، حيث أنها تتحمل رعاية أفراد الأسرة فى حالة الإصابة وبالتالى فهى أكثر مواجهة لتداعيات الجائحة .

و ذكر المغربي، أن الوثيقة ستساهم فى توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن.       
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