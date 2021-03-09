إزالة حالات التعدى في المهد بجنوب الأقصر..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة بمساحة ١٧٦٥م بمنطقة المعلا التابعة لقرية الشغب عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.







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وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

