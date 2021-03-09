إزالة حالات التعدى في المهد بجنوب الأقصر..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة بمساحة ١٧٦٥م بمنطقة المعلا التابعة لقرية الشغب عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
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وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.