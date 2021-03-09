تراجع واردات مصر من سيارات الركوب وأجهزة التليفون.. تفاصيل

تراجعت قيمـة واردات مصر بنسبــة 8.1٪ خلال عام، حــيث بلغـــت 6.04 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 6.58 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.





جاء ذلك وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الخاصة بشهر ديسمبر 2020 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء





وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبب إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.0%، سيارات ركوب بنسبة 16.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 18.5٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 38.2٪).





ووفقا للنشرة الاحصائية، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: "البترول الخام بنسبة 3.6٪، ومنتجات البترول بنسبــة 10.2٪، وقمح بنسبة 16.5٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13.7٪".