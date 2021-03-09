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رياضة

فيرمينو يعمق جراح ليفربول قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:07 م
فيرمينو
فيرمينو
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محمد السعيد
يواجه البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم فريق ليفربول الإنجليزي، شبح الغياب، عن مواجهة فريقه أمام لايبزيج، المقرر لها، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة" ليفربول إيكو" أن فيرمينو يواجه شبح الغياب عن مواجهة لايبزيج، حيث لم يشارك في تدريبات الفريق، اليوم، الثلاثاء، بسبب معاناته من التهابات في الركبة.

وأوضحت الصحيفة، أن كاباك سيكون لائقا للمشاركة أمام لايبزيج بعد أن غاب عن مباراة فولهام الماضية في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، بينما سيغيب هندرسون وجويل ماتيب وجوميز وفان دايك، للإصابة

ويسعى فريق ليفربول لمصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام لايبزيج، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد النتائج الكارثية التي يقدمها الفريق في الفترة الماضية، وتراجعه للمركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول على لايبزيج بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري محمد صلاح، والأسد السنغالي ساديو ماني.
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