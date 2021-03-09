بعد غيابه لسنوات.. تلاوة تقشعر لها الأبدان للشيخ صلاح الجمل

ونصح الشيخ صلاح الجمل، القراء الشباب الذين ينشرون تلاوتهم على مواقع التواصل ويوتيوب، بضرورة عرضها قبل النشر على أحد الشيوخ المُختصين في التلاوة لتصحيحها، حتى تصل القراءة إلى السامع بالأحكام المنضبطة.





ولفت إلى أنه حقق المركز الأول عالميًا في مُسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 1994م، ثم التحق بعد ذلك في العام نفسه بالإذاعة المصرية و اجتاز الاختبارات المُؤهلة لذلك، منوهًا بحفاوة استقباله من القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، الذي وجه له النصائح التي أفادته خلال مسيرته.



