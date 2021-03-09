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ديني

بعد غيابه لسنوات.. تلاوة تقشعر لها الأبدان للشيخ صلاح الجمل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:08 م
الشيخ صلاح الجمل
الشيخ صلاح الجمل
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محمد صبري عبد الرحيم
تلا  القارئ الطبيب صلاح الجمل، آيات من الذِكر الحكيم، من سورة الأحزاب، خلال حواره مع موقع «صدى البلد»، ويتميّز بصوت تقشعر منه الأبدان منَحه الله تعالى إياه، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وعمره 10 سنوات، ونشأ في قرية أهلها مِن حفظة كتاب الله تعالى.


وقرأ الشيخ صلاح الجمل  بصوت عذب قول الله تعالى: «لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) (سورة الحشر).

ونصح الشيخ صلاح الجمل، القراء الشباب الذين ينشرون تلاوتهم على مواقع التواصل ويوتيوب، بضرورة عرضها قبل النشر على أحد الشيوخ المُختصين في التلاوة لتصحيحها، حتى تصل القراءة إلى السامع بالأحكام المنضبطة.

ولفت إلى أنه حقق المركز الأول عالميًا في مُسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 1994م، ثم التحق بعد ذلك في العام نفسه بالإذاعة المصرية واجتاز الاختبارات المُؤهلة لذلك، منوهًا بحفاوة استقباله من القارئ  الشيخ أبوالعينين شعيشع، الذي وجه له النصائح التي أفادته خلال مسيرته.

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