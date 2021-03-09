إثيوبيا: حل أزمتنا الحدودية مع السودان سيكون عبر الحوار فقط

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الثلاثاء، أنه التقى برئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير في جوبا وناقش معه تطورات الأزمة بين إثيوبيا والسودان.





وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن الطرفين تعهدا على تطوير العلاقات بين البلدين عبر توسيع العمل بينهما، مشيرة إلى التأكيد في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي.



