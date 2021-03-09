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أخبار العالم

إثيوبيا: حل أزمتنا الحدودية مع السودان سيكون عبر الحوار فقط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:52 م
ديميكي ميكونين
ديميكي ميكونين
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الثلاثاء، أنه التقى برئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير في جوبا وناقش معه تطورات الأزمة بين إثيوبيا والسودان.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن الطرفين تعهدا على تطوير العلاقات بين البلدين عبر توسيع العمل بينهما، مشيرة إلى التأكيد في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي.

وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أن الطرفين ناقشا الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار المتبادل بين أديس أبابا والخرطوم.
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