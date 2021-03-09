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أخبار البلد

أوقف القطار فجأة.. مكافأة وشهادة تقدير لسائق سكة حديد أنقذ سيدة حاولت الانتحار

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:24 م
سائق القطار أثناء
سائق القطار أثناء التكريم
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حمادة خطاب
استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، رأفت سيد إبراهيم، قائد قطار، لتكريمه وتحفيزه نظير يقظته وحسن تصرفه اللذين أسفرا عن إنقاذ حياة سيدة ألقت بنفسها على شريط السكة الحديد أثناء مسير القطار.

أثناء اللقاء قدم رئيس الهيئة الشكر إلى قائد القطار لمَّا تعكسه مثل تلك المواقف عن براعة وحرص من العاملين بالمرفق تجاه المواطنين، موجهًا لجميع العاملين بضرورة الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة. 

وحرص رئيس الهيئة على تقديم شهادة تقدير لسائق القطار المُكرم وصرف مكافأه عاجلة له، والتقاط الصور التذكارية معه، داعيًا إياه لمواصلة بذل الجهد في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

يذكر أنه بتاريخ ٧ مارس الجاري وأثناء دخول قطار ٩٨٣ أسوان/ القاهرة محطة أبو تشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار بالرباط تجنبًا لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه وحرصًا على حياتها، حتى قام الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيره حتى المحطة دون أية إصابات أو تلفيات.

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