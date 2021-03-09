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رياضة

باتشيكو يقود مران " تصحيح الاخطاء " للاعبي الزمالك اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:14 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التقسيمة مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم شيكابالا وأيمن حفني، وظهر الثنائي بمستوى طيب، لتتأكد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو على إيقاف المران أكثر من مرة، لتصحيح أخطاء اللاعبين في التمركز والتحركات داخل الملعب.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.
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