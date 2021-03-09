ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات.. قرار جديد بشأن تجميد الرسوم الحكومية في دبي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:15 م
علم الإمارات
علم الإمارات
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي، قرارًا بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023.

ووفقَا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء القرار تنفيذًا لتوجيهات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لجميع مكونات المجتمع، وتعزيزًا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق.

وأكد الشيخ حمدان أن هذا القرار يأتي في إطار حرص حاكم دبي، على مراعاة مصلحة المجتمع بكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة.  

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي قرار ولي عهد دبي ليمدد قرار تجميد الرسوم الحكومية الصادر في مارس 2018، في إضافة مهمة تدعم الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليار درهم واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توجيه عاجل من حاكم دبي بشأن إقامة سياح وزوار الإمارات

حاكم عجمان: محمد بن راشد عزز مكانة الإمارات الريادية عالميا

اقتصاد الإمارات.. بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ترفع قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية إلى 7.1 مليار درهم

الصحف الإماراتية.. إجراء أكثر من 151 ألف فحص ضد كورونا.. إدانة استهداف الحوثيين للمملكة السعودية.. استمرار نظام التعليم عن بعد لمدة 3 أسابيع بسبب كوفيد 19

الإمارات.. أربعة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام حاكم دبي

اقتصاد الإمارات|إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النظام المالي لحكومة دبي

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. متزوج ولديه طفلان.. كاميرا مراقبة وسيدة وراء ضبط صاحب واقعة طفلة المعادي

لن تتوقع .. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك

أخبار الرياضة.. حقيقة تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. لوف يرحل عن المنتخب الألماني

بعد التحرش بها .. هل تم العثور على طفلة المعادي .. فيديو

الزمالك يفاوض مدربين عالميين لتولي القيادة الفنية خلفا لـ باتشيكو

الشرطة تتوصل للطفلة ضحية التحرش في المعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور