الإمارات.. قرار جديد بشأن تجميد الرسوم الحكومية في دبي

أصدر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي، قرارًا بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023.





ووفقَا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء القرار تنفيذًا لتوجيهات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لجميع مكونات المجتمع، وتعزيزًا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق.





وأكد الشيخ حمدان أن هذا القرار يأتي في إطار حرص حاكم دبي، على مراعاة مصلحة المجتمع بكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها.





وأشار إلى أن حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة.





ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.





ويأتي قرار ولي عهد دبي ليمدد قرار تجميد الرسوم الحكومية الصادر في مارس 2018، في إضافة مهمة تدعم الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليار درهم واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات.