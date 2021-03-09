تكريم خاص لـ خالد بيومي في الإمارات

حصل محللا قناة أبوظبي الرياضية، خالد بيومي، وزبير بيه نجم الكرة التونسية السابق، على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لينضما إلى قائمة مطولة من نجوم الرياضة العربية والعالمية الحاصلين على الإقامة الذهبية في الدولة.





ووجه خالد بيومي الشكر إلى دولة الإمارات التي تفتح ذراعيها للجميع في مختلف المجالات، وتحتضن الكفاءات والمتميزين والمواهب، معربًا عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية في الدولة.





كما وجه الشكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.