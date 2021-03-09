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فن

رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:20 م
رامى رفعت
رامى رفعت
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أحمد إبراهيم
اعرب الفنان رامي رفعت عن فخره  بالغناء في احتفال يوم الشهيد والذي اقيم صباح اليوم بمركز المنارة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي 

واضاف رامي  انه تشرف بغناء اغنية "اسرة شهيد " بصحبة الفنانين الكبار محمد ثروت ونادية مصطفى والفنانة جنات والطفل سليم  ،والأغنية من كلمات وألحان أحمد عصمت.  

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢١، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وقام بتقديم الحفل الفنان اسر يس ومحمد فراج

يذكر ان الفنان رامي رفعت عرفه الجمهور لاول مرة من خلال برنامج صوت الحياة لاكتشاف المواهب الغناءية ثم انضم لفرقة ايامنا الحلوة 
وخلال السنوات الاخيرة قدم عدد من الاغاني المنفردة وابرزها "خطوة في حياتي "، اول حب ، انا مين قدي الليلة دي ،خلاص انا استكفيت " .
رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو
رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو
رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو
رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو
رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو
رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم ..فيديو
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