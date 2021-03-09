بيجو تختبر PEUGEOT 308 NEW MODEL 2022 الجديدة كليًا .. صور





peugeot 308 new model 2022 بها شبك امامي جديد بالكروم والمصابيح الأمامية الضيقة وغطاء المحرك العضلي والمصدات الرياضية ضمن لمسات جمالية أخرى .





وأعلنت شركة بيجو مؤخرا عن دمج مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية- الأمريكية وبي.إس.إيه الفرنسية المالكة لعلامة بيجو، لتصبح تحت اسم ستيلانتيس، والتي كونت رابع أكبر شركة سيارات في العالم الآن.





ومنذ ذلك الحين تسعى شركة بيجو، إلى التحديث والتطوير وطرح موديلات وطرازات أكثر تنافسية من ما قبلها، ولذلك قامت بطرح شعارها الجديد والذى يعد رقم 11 في تاريخ شعارات الشركة منذ تأسيس الشركة عام 1847.





ويستبدل شعار بيجو الجديد شعار الأسد الفضي الذي قدمته الشركة في عام 2010، فالشعار الجديد، يُركز على رأس الأسد فقط، ويُشبه الشعار الذي استخدمته الشركة على طرازاتها في 1960.





يظهر وجه الأسد ناحية اليسار، وفي الأعلى يوجد اسم العلامة التُجارية، ويهدف المظهر بأكمله إلى الإشارة إلى تعزيز منافسة الشركة في السوق.

