برلمانية تطالب بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية

أشادت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، قائلة:" من التوجيهات الجميلة والمثمرة، وهذا ليس بجديد على القيادة السياسية ، و ما توليه من اهتمام كبير بالمرأة المصرية، ومناصرتها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية ، وكذا الإقتصادية ".





وأكدت" الشناوي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي ، يخرج الرئيس السيسي و يوجه بتقلدها منصبين مهمين ، بمثابة دليل قاطع على ثقة القيادة السياسية في قدرة المرأة واستطاعتها، موضحة أن المرأة المصرية و بدون أدنى شك تستطيع أن تثبت نفسها وبجدارة في شتى المجالات، معقبة:" تمكين القيادة السياسية للمرأة في هذه المناصب الإدارية المرموقة ، يحمل دلالات كثيرة ، أبرزها أن الرئيس السيسي يوجه خطابًا للمرأة، مضمونه: أنا أثق فى قدراتك، واعلم أنك تستطيعين ".



