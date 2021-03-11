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برلمان

برلمانية تطالب بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية

الخميس 11/مارس/2021 - 02:10 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أميرة خلف
أشادت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، بتوجيه  الرئيس السيسي وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، قائلة:" من التوجيهات الجميلة والمثمرة، وهذا ليس بجديد على القيادة السياسية ، و ما  توليه من اهتمام كبير بالمرأة المصرية،  ومناصرتها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية ، وكذا الإقتصادية ". 

وأكدت" الشناوي" فى تصريحات خاصة  لـ"صدى البلد" أنه وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي ، يخرج الرئيس السيسي و يوجه بتقلدها منصبين مهمين ، بمثابة دليل قاطع على ثقة القيادة السياسية في قدرة المرأة واستطاعتها، موضحة أن المرأة المصرية و بدون أدنى شك تستطيع أن تثبت نفسها وبجدارة في شتى المجالات، معقبة:" تمكين القيادة السياسية للمرأة في هذه المناصب الإدارية المرموقة ، يحمل دلالات كثيرة ، أبرزها  أن الرئيس السيسي يوجه خطابًا للمرأة، مضمونه:  أنا أثق فى قدراتك،  واعلم أنك تستطيعين ".

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة الاستفادة بقدرة و كفاءة كل امرأة على أرض مصر ، على أن تتم الاستفادة من كل منهن على قدر استطاعتها، بحيث تجني الدولة المصرية عوائد تمكين المرأة في كافة المناصب القيادية التى تولتها في عهد غير مسبوق ، حيث تمتعت بكافة حقوقها في عهد الرئيس السيسي.
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