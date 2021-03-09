تحرير 31 محضرا متنوعا وغلق 5 مقاهي ورفع 48 إشغال طريق بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة استهدفت شوارع :أبو الدرداء، شارع عبد المنعم، و شارع القائد جوهر، وشارع الفراهدة، الخديوي.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٣١ محضرا، وتفصيلها: ٦ محاضر صحة، و٩ محاضر أمن صناعي، و٢ محضر بيئة و١٤ محضر تموين، وغلق ٥ مقاهي لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ورفع ٤٨ إشغال طريق.
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وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة ومكتب الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين وإدارات؛ إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.
يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بالأسواق والمحال والمقاهي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.