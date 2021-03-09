تحرير 31 محضرا متنوعا وغلق 5 مقاهي ورفع 48 إشغال طريق بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة استهدفت شوارع :أبو الدرداء، شارع عبد المنعم، و شارع القائد جوهر، وشارع الفراهدة، الخديوي.





وأسفرت الحملة عن تحرير ٣١ محضرا، وتفصيلها: ٦ محاضر صحة، و٩ محاضر أمن صناعي، و٢ محضر بيئة و١٤ محضر تموين، وغلق ٥ مقاهي لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ورفع ٤٨ إشغال طريق.





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وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة ومكتب الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين وإدارات؛ إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.



