وزيرة التخطيط تكشف ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.. تفاصيل

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية، حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.





وحول الخدمات التعليمية، أشارت "السعيد"، إلى إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفلا مقارنة بـ 47 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا دراسيا.





وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة لفتت "السعيد"، إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123 ألف فرصة عمل في القري المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.





كما لفتت السعيد إلي إدراج الأمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.





جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية السيمنار تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة".