العيون كلها على تشامبيونز ليج.. محمد صلاح يستعد بقوة لمواجهة لايبزيج غدا

خاض محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مرانا قويا اليوم استعدادا لـ مواجهة لايبزيج المقرر إقامتها غدا ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور لـ محمد صلاح وهو يخوض المران بقوة.





وعلق حساب النادي "العيون كلها على تشامبيونز ليج".. "دوري أبطال أوروبا".





وذكرت شبكة" ليفربول إيكو" أن فيرمينو يواجه شبح الغياب عن مواجهة لايبزيج، حيث لم يشارك في تدريبات الفريق، اليوم، الثلاثاء، بسبب معاناته من التهابات في الركبة.





وأوضحت الصحيفة، أن كاباك سيكون لائقا للمشاركة أمام لايبزيج بعد أن غاب عن مباراة فولهام الماضية في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، بينما سيغيب هندرسون وجويل ماتيب وجوميز وفان دايك، للإصابة.





ويسعى فريق ليفربول لمصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام لايبزيج، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد النتائج الكارثية التي يقدمها الفريق في الفترة الماضية، وتراجعه للمركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج.





كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول على لايبزيج بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري محمد صلاح، والأسد السنغالي ساديو ماني.



