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قبل وفاته.. اللواء كمال عامر: مصر تواجه تحديات ومجلس النواب يدعم الأمن القومي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:37 م
كمال عامر
كمال عامر
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هاني حسين
رحل عن دنيانا منذ أيام اللواء أركان حرب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وفي لقاء سابق للواء كمال عامر مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، قال إن لجان مجلس النواب تقوم بدراسة كل ما يحال إليها من مشاريع قوانين تمهيدا لدراستها.

وأضاف كمال عامر:"  مجلس النواب يعمل كخلية متكاملة متصلة لإنتاج ما يحقق استقرار المجتمع ويدعم الأمن القومي الشامل ".

 وتابع كمال عامر :" مجلس النواب جاء متكاملا بخبراته المتراكمة بين أعضائه"، مضيفا:" المرأة لها نصيب كبير من مقاعد البرلمان".

وأكمل كمال عامر :"  مصر تواجهه تحديات وتهديدات مختلفة، ومجلس النواب له دور كبير في الحفاظ على استقرار المجتمع المصري "، مضيفا:"  مصر ترسل الأمن والأمان والسلام للمنطقة، ولا أشك بوجود نقص للوطنية داخل اي اعلامي في مصر ".

وقد نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كمال عامر قائلا: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف الرئيس السيسي: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".
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