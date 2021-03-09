نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

يصاب البعض بالنوع الثاني من السكر فى فترة ما من حياتهم، وللوقاية من الاصابة بحث الاطباء عن مقدمات المرض التى تدق جرس الانذار وتخبرك انك مهدد بالمرض.

يصاب البعض بالنوع الثاني من السكر فى فترة ما من حياتهم، وللوقاية من الاصابة بحث الاطباء عن مقدمات المرض التى تدق جرس الانذار وتخبرك انك مهدد بالمرض.

يعاني كثير من الأشخاص بسبب، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد أو تحريك المفصل، ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا إذا كنت تواجه صعوبة في تحريكالمصاب.

تعد الجوافة من اكثر الفواكه المنتشرة فى بلادنا خلال فصل الشتاء بشكل خاص.. فما هي فوائد الجوافة؟.





نقدم لكم أهم فوائد الجوافة المثبتة علميا وفقا لما جاء فى موقع "stylecraze":





1. قد تساعدك على إدارة مرض السكري:

يمكن للألياف الموجودة في الفاكهة أن تخفض مستويات السكر في الدم ، يمكنه أيضًا منع الإمساك ، وهي مشكلة شائعة يواجهها مرضى السكري.





ذكرت دراسة هندية أن الجوافة (بدون قشر) يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول في الدم. هذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ( 2 ) تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلصات أوراق الجوافة قد يكون لها تأثيرات خافضة لفرط سكر الدم ضد مرض السكري من النوع 2.







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