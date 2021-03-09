ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:48 م
انفجار خط غاز
انفجار خط غاز
Advertisements
أسماء الجنبيهي
شب حريق هائل في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو في نطاق قرية المعدية التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة، جارى السيطرة على النيران وإخمادها من خلال غلق محابس الغاز، و الدفع بقوات الحماية المدنية. 

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو في نطاق قرية المعدية. 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة،والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم غلق محبس الغاز، جاري السيطرة على النيران وإخمادها، لا يوجد خسائر بشرية حتي الآن.
انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة
انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة
انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور