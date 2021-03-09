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حوادث

شاهد .. الداخلية تضبط سيارات تحمل 200 طن بترول مسروق من خط أنابيب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:52 م
السيارات
السيارات
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس ، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادى حجول تحت إشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط ( 2 سيارة نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول) قيادة (سائقين ، مقيمان بمحافظة الدقهلية ) حال خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير / مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول.

وإعترف السائقان بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية لـ 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.
   
 وبتمشيط المنطقة المشار إليها تم ضبط (سيارتين أخريين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول) وفرا قائديها هاربين ، كما أكدت المعلومات والتحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام ، أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة السويس) ، وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) .. تم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة سالفة الذكر ، وجارى إجراء الصيانة بمعرفتها للخط المشار إليه بمنقطة الواقعة .
   
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
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