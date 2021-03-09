ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

سفارة أيرلندا تختار منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بعيدها القومي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
اختارت سفارة أيرلندا بالقاهرة منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بالعيد القومي لدولة أيرلندا، حيث قامت السفارة بتصوير فيلم قصير لعرض موسيقي من التراث الإيرلندي عزفه العازف الأيرلندي Micheál Ó hIarlaithe بالمنطقة، وذلك بحضور السفير  Seán O'Regan سفير دولة أيرلندا في القاهرة حيث استقبلهم أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة.


ومن المقرر أن تقوم السفارة بنشر هذا الفيلم في برنامج خاص سيتم إذاعته وبثه عبر التليفزيون الوطني الأيرلندي يوم 17 من مارس الجاري، كما أنه سيتم بثه على موقع الإنترنت عالميًا ليخاطب 70 مليون مواطن أيرلندي حول العالم.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور