سفارة أيرلندا تختار منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بعيدها القومي

اختارت سفارة أيرلندا بالقاهرة منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بالعيد القومي لدولة أيرلندا، حيث قامت السفارة بتصوير فيلم قصير لعرض موسيقي من التراث الإيرلندي عزفه العازف الأيرلندي Micheál Ó hIarlaithe بالمنطقة، وذلك بحضور السفير Seán O'Regan سفير دولة أيرلندا في القاهرة حيث استقبلهم أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة.









ومن المقرر أن تقوم السفارة بنشر هذا الفيلم في برنامج خاص سيتم إذاعته وبثه عبر التليفزيون الوطني الأيرلندي يوم 17 من مارس الجاري، كما أنه سيتم بثه على موقع الإنترنت عالميًا ليخاطب 70 مليون مواطن أيرلندي حول العالم.



