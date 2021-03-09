أحمد ناجي يتغزل في محمد الشناوي ومدرب حراس الأهلي

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي السابق وسموحة الحالي بـ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي والمنتخب، مشددا على أنه لاعب على مستوى عال وقادر على الانضمام لأكبر الأندية الأوروبية.





وأضاف ناجي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن محمد الشناوي تطور من إمكانياته كثيرا واصبح يمتلك تناسق بدني عصبي على أعلى مستوى، مشددا أن مستواه يتطور من وقت لآخر.





وتابع أن اداء الشناوي بمباريات المنتخب في كأس العالم روسيا 2018 كان مفاجأة للجميع.







وأكمل أن مدرب حراس مرمى المنتخب جيد وهو السر وراء تطور اداء الشناوي بهذا الشكل، مشددا أن الأهلي تمسك بالمدرب على الرغم من رحيل جميع اعضاء الجهاز الفني السابق .



