ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد ناجي يتغزل في محمد الشناوي ومدرب حراس الأهلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي السابق وسموحة الحالي بـ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي والمنتخب، مشددا على أنه لاعب على مستوى عال وقادر على الانضمام لأكبر الأندية الأوروبية.

وأضاف ناجي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن محمد الشناوي تطور من إمكانياته كثيرا واصبح يمتلك تناسق بدني عصبي على أعلى مستوى، مشددا أن مستواه يتطور من وقت لآخر.

وتابع أن اداء الشناوي بمباريات المنتخب في كأس العالم روسيا 2018 كان مفاجأة للجميع.

وأكمل أن مدرب حراس مرمى المنتخب جيد وهو السر وراء تطور اداء الشناوي بهذا الشكل، مشددا أن الأهلي تمسك بالمدرب على الرغم من رحيل جميع اعضاء الجهاز الفني السابق .

وتابع أن الشناوي قائد داخل الملعب وكابتن الأهلي وفي المستقبل سيصبح كابتن المنتخب الأول أيضا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور