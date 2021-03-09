حريق فى خط الغاز على الطريق الدولى الساحلى فى اليوم الأول للتشغيل.. تفاصيل

وانتقلت فرق طواريء جاسكو وتفعيل خطط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد ألسنه اللهب بعد عزل البلوف (kp3) وتفريغ الخط من الغاز .

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