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اقتصاد

حريق فى خط الغاز على الطريق الدولى الساحلى فى اليوم الأول للتشغيل.. تفاصيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:38 م
حريق خط الغاز
حريق خط الغاز
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مايكل عياد
اعلن المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو للغاز الطبيعي حدوث حريق لخط غاز يقع عند الطريق الساحلى الدولى على بعد (8 كم) من المعدية خلال اليوم الاول للشغيل التجريبى بتدفيع الغاز .

وانتقلت فرق طواريء جاسكو  وتفعيل خطط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد ألسنه  اللهب بعد عزل البلوف (kp3)  وتفريغ الخط من الغاز .

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يذكر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو)  إحدي شركات قطاع البترول قامت مؤخرا بالتوقيع علي عقد توريد وحدات ضواغط دهشور 5 ، 6 مع إحدي الشركات الاسبانية في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية علي الوفاء باحتياجات محافظات جنوب الصعيد من الغاز الطبيعي لتلبية الاحمال المتزايدة في المنازل والكهرباء والأنشطة الصناعية وكذلك إحتياجات شركة اسيوط الوطنية للتكرير (انوبك). 

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