لحظة هروب متحرش المعادى خارج العمارة .. فيديو

انتشر على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو يرصد لحظة هروب المتهم بالتحرش فى المعادى طفلة لا تتعدى 10 سنوات.





و ظهر فى الفيديو الطفلة بعد محاولة الاعتداء عليها وهى تفر هاربة للخارج، ليخرج بعدها المتهم مسرعا بعد ضبطه من كاميرات المراقبة.





يذكر أن تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم منذ ساعات للتحقيق معه، وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.



