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أخبار البلد

لحظة هروب متحرش المعادى خارج العمارة .. فيديو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - هدير عبده
انتشر على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو يرصد لحظة هروب المتهم بالتحرش فى المعادى طفلة لا تتعدى 10 سنوات.

و ظهر فى الفيديو الطفلة بعد محاولة الاعتداء عليها وهى تفر هاربة للخارج، ليخرج بعدها المتهم مسرعا بعد ضبطه من كاميرات المراقبة.

يذكر أن تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم منذ ساعات للتحقيق معه، وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.
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