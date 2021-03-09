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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يعلن عن مفاجأة للمستخدمين قبل تطبيق سياسة الخصوصية.. وأوبو تكشف رسميا عن هاتف +Oppo F19 Pro

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:15 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.



يواجه أغلب مستخدمي أجهزة الكمبيوتر واللاب توب سرعات بطيئة في مرحلة ما أثناء ممارسة ألعاب الفيديو نظرًا لأن البرامج التى يستخدمونها أصبحت أكثر تقادما، وأصبحت الطريقة التي تتفاعل بها أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك مع هذه التغييرات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أدائه، خاصة أثناء استخدام نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10.



أتاح التطبيق الأشهر لمستخدميه ميزة جديدة مهمة للخصوصية لحماية بياناتهم ومعلوماتهم على التطبيق، وذلك فى محاولة جديدة لإرضائهم وذلك مع اقتراب تطبيق WhatsApp واتسآب فى تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة لمستخدميه بدءا من 15 مايو القادم.
 


تحرص شركات الهواتف الذكية فى تصنيعها لشاشات الهواتف أن تكون قوية تتحمل الخدوش والسقوط الطفيف والاصطدام الخفيف على الأسطح الصلبة، ولكن أحيانا ما تنكسر هذه الشاشات لعدد من الأسباب منها أن يكون الاصطدام قويا أو بسبب العادات الخاطئة فى استخدامها الأمر الذى يؤدى لكسرها. 



أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا، عن هاتفها الأحدث +Oppo F19 Pro ، والذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات  5G  وذلك على عكس هاتف Oppo F19 Pro الذى يدعم تقنية الجيل الرابع G 4 فقط، إلى جانب عدد من المواصفات والإمكانات الكبيرة فى الكاميرا.  



أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس الصينية، Pete Lau بيت لو، أن جميع هواتف الشركة القادمة ستصدر بشاحن، الأمر الذى يعد خبرا سارا لجميع المستخدمين بعدما قامت شركات مثل أبل وسامسونج وشاومى بعدم إصدار شواحن جديدة مع هواتفها.
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