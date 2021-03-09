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أخبار البلد

القومى للمرأة عن فاضحة المتحرش بطفلة المعادي: مثال حي للمصرية الشجاعة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر  إلى السيدة الشجاعة انجى  بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي» التى نشرت فيديو فضح المتحرش بطفلة في إحدى العمارات بالمعادي.

 أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذه السيدة  التى أوقعت بالمتحرش مؤكدة أنها مثال حي للمرأة المصرية الشجاعة التى أبت أن تقف مكتوفة الايدى أمام جريمة من ابشع الجرائم فى حق الطفل، مؤكدة أن العدل سيأخذ مجراه فى عقاب المتحرش ورد حق الطفلة البريئة  تنفيذا  للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات،  

يذكر ان المادة 268 تنص على:
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

المادة 269
تنص على : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات
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